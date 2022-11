Es weihnachtet in Rommerskirchen Adventliches Programm für Kinder und Jugendliche im GIL’ty

Folgende Aktionen finden in diesem Zeitraum statt: Am Donnerstag, 1. Dezember, geht es los mit dem Basteln von Makramee-Tannenbäumen, in der nächsten Woche folgt das Gestalten der Fenstersterne. Am Donnerstag, 15. Dezember, können Weihnachtsbäume aus Papptellern gebastelt werden, am Donnerstag vor Weihnachten geht es um weihnachtliche Türkränze.