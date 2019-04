Finale des zdi-Roboterwettbewerbs : Gillbach-Schüler tüfteln für Bronze

Rommerskirchen Beim zdi-Roboterlandeswettbewerb hat die Grundschule den dritten Platz erreicht.

Erst im November bauten die Schüler zum ersten Mal einen Roboter, am Ende schafften sie es bis fast ganz nach oben aufs Treppchen. Das Team bluerobogillbachs – zehn Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 und 4 – der Gillbachschule hat am Wochenende beim Landesfinale des zdi-Roboterwettbewerbs in Mühlheim an der Ruhr den dritten Platz erreicht. „Wir sind unglaublich stolz, Kollegen wie Eltern waren fasziniert“, sagt Schulleiterin Bärbel Zippenfennig. 300 Euro konnten die Kinder für ihre Schule gewinnen.

Bei insgesamt 23 Lokal- und Regionalwettbewerben erkämpften sich mehr als 1.000 Schüler die Teilnahme am Finale. Das Team der Gillbachschule gewann im März den Regionalwettbewerb in Neuss und qualifizierte sich so für das Finale. Die Kinder traten dort in der Kategorie Robot-Game an. Die Aufgaben drehten sich in diesem Jahr um das Thema „Unsere digitale Welt“. Beim Robot-Game mussten die Schüler mit selbstgebauten und selbstprogrammierten Robotern einen Parcours meistern. Darin warteten verschiedene Aufgaben, die Kinder mussten den Roboter etwa Klötzchen von A nach B transportieren oder einen anderen Roboter reparieren lassen. Dazu gaben sie die Befehle in ein Tablet ein. „Es war beeindruckend, wie die Kinder sich Tricks der älteren Schüler abgeschaut haben“, sagt Zippenpfennig.

Für die Schule kam der Erfolg überraschend. Kurz bevor die Schulleitung zwei Teams (nur die bluerobogillbachs siegten in Neuss) für den Robo-Wettbewerb meldete, hatte sich die Arbeitsgemeinschaft erst gegründet. Das war Ende vergangenen Jahres. „Dass wir jetzt unter den drei besten Grundschule in NRW sind, damit hätten wir nie gerechnet“, sagt die Schulleiterin. Es habe sich ein enormer Teamgeist unter den Kinder entwickelt. Auch die zweite Gruppe, die in Neuss nicht gewonnen hat, fuhr mit zum Finale, bastelte Transparente und feuerte kräftig an.

Zwei Minuten und 30 Sekunden, soviel Zeit blieb den bluerobogillbachs am Ende für die entscheidende Aufgabe. „Die Kinder kannten den Parcours, nur eine Zusatzaufgabe war neu“, sagt Zippenpfennig. Runa und Mats Ole steuerten den Roboter schließlich erfolgreich durch den Parcours, die Jury war überzeugt und belohnte die Schüler mit dem dritten Platz. Der erste Platz ging an die Von-Galen-Schule Oeding im Kreis Borken.