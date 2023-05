Ratsbeschluss in Rommerskirchen Betriebe sollen Straßenreinigung übernehmen

Auch sind die Gewerbetreibenden, die beispielsweise Speisen oder Getränke in Mehrwegverpackungen anbieten, wie Trinkhallen, Imbisshallen oder auch solche, die Losverkauf anbieten, verpflichtet, ausreichende Behälter an leicht zugänglichen Stellen für den Abfall bereitzustellen. Diese sind nach Bedarf, mindestens täglich zu entleeren, heißt es in der Satzung. „Darüber hinaus ist der oder die Gewerbetreibende verpflichtet, täglich – unverzüglich nach Beendigung seiner Tätigkeit – einen Umkreis von 50 Metern um den Ort der Ausübung seines Gewerbes von Abfällen oder sonstigen Rückständen, die im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit angefallen sind, zu säubern.“, heißt es weiter. Sollte ein Betrieb dieser Pflicht nicht nachkommen, ist die Gemeinde Rommerskirchen berechtigt, einzugreifen. „Wenn es künftig eine Beschwerdelage gibt, können wir jetzt als Verwaltung tätig werden und entsprechende Schritte einleiten“, sagt Bürgermeister Martin Mertens. „Das ist der Unterschied zur bisherigen Satzung.“