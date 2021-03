Ehejubiläum in Rommerskirchen : Liebe auf den ersten Blick hält schon über 60 Jahre

Rommerskirchen Das Rommerskirchener Ehepaar Gertrud und Bruno Rubach feiert seine Diamanthochzeit. Nach dem Kennenlernen 1958 mussten sie eine Weile aufeinander warten, weil Bruno Rubach zur Bundeswehr eingezogen wurde.

„Ja, es war wohl Liebe auf den ersten Blick“, sagt Gertrud Rubach, wenn sie an die erste Begegnung mit ihrem Mann Bruno zurückdenkt. Kennengelernt haben die beiden sich in der fünften Jahreszeit: Zwischen Geschunkel und kölschen Liedern traf die damals 18-Jährige im Karneval auf ihren Bruno und es funkte sofort. Das war der Beginn einer Liebe, die in eine Ehe mündete und auch jetzt noch andauert. Heute feiern die Rubachs ihre diamantene Hochzeit und schauen dankbar zurück auf 60 zwar nicht immer einfache, aber von Liebe und Vertrauen geprägte gemeinsame Jahre.

Zu den glücklichsten Momenten gehört für das Ehepaar wohl der Karneval im Jahre 1958: Denn an diesem Tag lernten „wir uns in Frixheim kennen und lieben“, wie sich Gertrud erinnert. „Kurz nachdem wir ein Paar wurden, wurde Bruno aber zur Bundeswehr einberufen.“ Ein Jahr lang konnten sich die beiden dadurch nicht sehen und der einzige Kontakt zwischen ihnen bestand durch Briefe. Als Bruno schließlich zurückkehrte, ging alles ganz schnell: „Wir fingen sofort an, für unsere Hochzeit zu sparen“, sagt der heute 83-Jährige. Am 11. März 1961 gaben sich Bruno und Gertrud dann zunächst auf dem Standesamt das Ja-Wort, und ein weiteres Jahr später folgte ihre kirchliche Trauung. „Wir veranstalteten in einer Gaststätte in Eckum eine große Feier mit der gesamten Familie“, berichtet Gertrud. „Damals war ich 21 und mein Mann 23 Jahre alt.“