Traditionsgeschäft in Rommerskirchen : Generationswechsel bei Leufgen

Generationswechsel bei Elektro Leufgen: Sebastian Leufgen übernimmt von seinem Vater Karl-Peter die Gechäftsführung. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rommerskirchen Sebastian Leufgen will das 70 Jahre alte Unternehmen in die Zukunft führen. Eines seiner Ziele: Er möchte die Digitalisierung der Firma vorantreiben.

Karl Leufgen senior war Anfang der 1950er möglicherweise das, was man heutzutage einen „Workaholic“ nennen würde. Jedenfalls scheute er lange Arbeitstage nicht. Abends betrieb er eine Gaststätte am Marktplatz in Rommerskirchen, tagsüber hängte er bei Kunden Lampen auf und kümmerte sich auch um andere Elektroinstallationen. Ab 1953 stieg sein Sohn Karl Leufgen junior ins Geschäft mit ein. Und 1955 eröffnete die Firma „Karl Leufgen & Sohn“ ihr erstes Ladenlokal in der Kirchstraße 18 in Rommerskirchen, wo das Unternehmen bis heute ansässig ist. Neben der Installation wurde nun der Bereich Hausgeräte mit entsprechendem Service aufgebaut.

70 Jahre nach den Anfängen hat sich viel getan bei Elektro Leufgen, das längst nicht nur in Rommerskirchen etabliert ist, sondern sich in der ganzen Region einen guten Ruf erworben hat. Gerade wird der Wechsel von der dritten in die vierte Generation vollzogen. Karl-Peter Leufgen (62), der Ende der 1980er Jahre in den von seinem Großvater gegründeten Betrieb einstieg, hat soeben den Staffelstab an seinen Sohn Sebastian (35) weitergereicht, der nun die Geschäftsführung übernommen hat. „Aber ich arbeite vorerst noch weiter mit“, sagt Karl-Peter Leufgen, der die Werte und Firmenphilosophie der Gründerväter – Kundenzufriedenheit, Qualität und Fachkompetenz – ebenso als Maxime behandelt hat, wie es nun wohl auch sein Sohn Sebastian tun wird. Karl-Peter Leufgen hatte in den vergangenen gut 30 Jahren im Unternehmen (“mit Höhen und Tiefen“, wie er berichtet) den Rundum-Kundenservice weiter ausgebaut. Leufgen ist nach eigenen Angaben derzeit der einzige autorisierte Miele-Kundendiensthändler im gesamten Rhein-Kreis Neuss, der auch Garantieleistungen übernehmen kann.