Gemeinde Rommerskirchen : Personeller Wechsel in der Verwaltung Rommerskirchen

Nachdem bereits im Frühjahr der langjährige Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Hermann Schnitzler, mit 66 Jahren die Gemeindeverwaltung verlassen hatte, stehen nun auch in anderen Ämtern Generationenwechsel an. Im Fachbereich Planung, Gemeindeentwicklung und Mobilität gibt es zum Ende des Jahres einen personellen Wechsel: Carsten Friedrich (55), der über 20 Jahre maßgeblich an der baulichen Entwicklung der Gemeinde mitgewirkt hat, wird zum 31. Dezember die Gemeinde als Fachbereichsleiter verlassen. Seit dem 1. August 2021 hat Gemeindeplanerin Maria Greene zunächst die kommissarische Amtsleitung übernommen. Die 30-jährige ist bereits seit 2017 als Planerin in der Gemeindeverwaltung tätig.