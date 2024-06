Serie: Ehrenamtler In Rommerskirchen: Birgit Holzweiler Gemeinschaft in der Kirche erleben

„Lange war ich eigentlich gar nicht mehr so aktiv in der Kirche. Erst als meine beiden Kinder geboren wurden und wir sie haben taufen lassen, habe ich wieder Berührungspunkte zur Kirche bekommen", erklärt Holzweiler. Das ist inzwischen über 15 Jahre her. Jetzt, wo ihre Kinder groß sind, hat sie besonders viel Zeit für ihre beiden Ehrenämter. „Neben dem Kirchenvorstand, in dem ich aktiv bin, engagiere ich mich auch noch ehrenamtlich im Pfarrgemeinderat", erzählt sie Wieviele Stunden sie im Monat freiwillig tätig sei, könne sie inzwischen schon gar nicht mehr so genau sagen. „Ich habe von Anfang an immer die volle Unterstützung von meinem Mann und meinen Kindern für meine Ehrenämter bekommen. Das war sehr wichtig für mich." Es gäbe Monate, da sei es sehr ruhig und da würde sie nur wenige Stunden mit dem Ehrenamt verbringen, in anderen Phasen würde sie neben ihrem Job noch täglich drei bis vier Stunden zusätzlich ehrenamtlich arbeiten.