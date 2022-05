Stadtradeln in Rommerskirchen : Gemeinsame Radtour durch die Gemeinde

Stadtradeln in Rommerskirchen

Rommerskirchen Der Fahrradbeauftragte Norbert Wrobel kündigt den Start des Stadtradeln 2022 in der Gemeinde Rommerskirchen an. Eine gemeinsame Radtour ist geplant.

Zum Start des Stadtradeln 2022 in Rommerskirchen am 6. Mai bietet der Fahrradbeauftragte Norbert Wrobel eine gemeinsame Radtour durch die Gemeinde an. Die Streckenlänge wird etwa 20 Kilometer betragen, Startpunkt ist das Rathaus der Gemeinde. Die vielseitige Radtour beginnt um 17 Uhr. „Ich freue mich auf eine rege Teilnahme“, sagt Norbert Wrobel dazu.