Betreuungsangebot in Rommerskirchen : Alle Kitas sind nun online zu finden

Rommerskirchen Erstmals sind alle sieben Kindertagesstätten der Gemeinde Rommerskirchen online über eine gemeinsame Internetadresse zu finden. Auch die einzelnen Kitas sind im Netz präsent.

Zur Verfügung steht der Webauftritt der Kitas unter der Adresse www.kitas-rommerskirchen.de. Von dort leitet ein Klick auf die Homepages der einzelnen Tagesstätten. „Neben dem Bildungs - und Erziehungsauftrag ist auch Ziel unserer Arbeit, Transparenz in die vielschichtige pädagogische Arbeit der Einrichtungen zu bringen und Eltern möglichste viele Informationen leicht zugänglich zur Verfügung zu stellen“, sagt Monika Lange, die Leiterin des Familienbüros. „Wir möchten unsere Einrichtungen bekannt machen und vernetzen und diesen wertvollen Bestandteil der Gemeinde Rommerskirchen auch gern präsentieren“, so Monika Lange. „Wichtig in der heutigen Zeit, in der die meisten Zugriffe auf Homepages nicht mehr vom Computer aus erfolgen, ist die Komptabilität mit Smartphones – die ist natürlich auch bei der Kita-Homepage möglich“, betont sie.