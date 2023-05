Bauen in Rommerskirchen Wohnungsbaugenossenschaft soll bezahlbaren Wohnraum schaffen

Die Immobilienpreise steigen auch in der Gemeinde Rommerskirchen, Wohnungen mit niedriger Miete sind heiß begehrt. Deshalb will die Gemeinde mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen und dafür eine Wohnungsbaugenossenschaft gründen. Im Haupt- und Finanzausschuss, der auch Ausschuss für Wirtschaft und Strukturwandel ist, stimmten die Mitglieder am Donnerstag einstimmig zu, dass die Verwaltung die erforderlichen Maßnahmen zur Gründung einer Wohnungsbaugenossenschaft ergreifen soll.