Farradfahren in Rommerskirchen Gemeinde will Radwege weiter ausbauen

Des Weiteren soll vermehrt auf die Lademöglichkeiten für E-Fahrräder geachtet werden. Die Gemeindeverwaltung kündigt an, in Kürze eine Auswahl von bedeutsamen Standorten für die auf E-Fahrräder bezogene Ladesäulen-Infrastruktur identifizieren und diese dann entsprechend mit Lademöglichkeiten bestücken. Dies seien konkret bspw. die Mobilstation am Bahnhof Rommerskirchen, wo sich die Gemeindeverwaltung nach eigener Aussage mit dem Betreiber der Radstation in entsprechenden Gesprächen befindet. Ebenso sind in diesem Zuge das Rathaus, der Marktplatz, das Sonnenbad oder der Dorf- und Festplatz zu nennen.