Ratsbeschluss in Rommerskirchen Planung eines neuen Feuerwehrgerätehauses

Dass das Feuerwehrgerätehaus im Ortskern an der Wehrstraße zu klein und veraltet ist, war schon länger bekannt. Nun wurde in der überaus gut besuchten ersten Ratssitzung nach der Sommerpause, die am vergangenen Donnerstagabend stattgefunden hat, eine Machbarkeitsstudie für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses vorgestellt. Der Rat hat mit großer Mehrheit – lediglich mit zwei Gegenstimmen der FDP – die Verwaltung beauftragt, einen Planungswettbewerb in Auftrag zu geben und Grundstücksverhandlungen für einen neuen Standort zu führen. Hintergrund des Auftrags ist der aktuelle Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Rommerskirchen, aus dem hervorgeht, dass der bestehende Feuerwehr-Standort in der Wehrstraße nicht den Anforderungen an eine moderne Feuerwache entspricht und dementsprechend Abhilfe zu schaffen ist.