Sicherheit in Rommerskirchen : Gemeinde will besseren Unwetterschutz

Warnzeichen: Die Unterführung am Tierheim in Oekoven lief beim Unwetter im vergangenen Somer voll. Foto: Gemeinde

Rommerskirchen Als ersten Schritt dorthin haben die Mitglieder des Ausschusses für Bau, Planung und Mobilität die Verwaltung beauftragt, einen Förderantrag für die Ausarbeitung einer sogenannten Starkregengefahrenkarte zu stellen.

Von Stefan Schneider

Die extremen Regenfälle im vergangenen Juli haben in Rommerskirchen zwar einen vergleichsweise geringen Schaden angerichtet, doch das Damoklesschwert von schlimmen Unwetterfolgen schwebt auch über der Gemeinde – nicht zuletzt wegen der hier vorhandenen Wasserläufe. Warnzeichen gab es genug: In Eckum trat der Gillbach über die Ufer und breitete sich in der Aue aus, in Oekoven lief die Unterführung beim Tierheim voll Wasser und musste gesperrt werden. Und am ersten Juni-Wochenende war ein denkmalgeschützter Hof an der Breite Straße in Widdeshoven bei einem Unwetter mit Wasser aus dem Gillbach vollgelaufen. Höchste Zeit zu handeln also, und das machen Politik und Verwaltung nun auch: Der Ausschuss für Bau, Planung und Mobilität hat sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für die Erarbeitung einer Starkregengefahrenkarte ausgesprochen. An die Verwaltung erging der Auftrag, dazu einen Förderantrag zu stellen. Und sobald der Förderbescheid eingegangen ist, soll die Verwaltung einen Vergabevorschlag für den entsprechenden Ingenieurauftrag vorbereiten.

Rommerskirchens Tiefbauamtsleiter Rudolf Reimert berichtete im Ausschuss vom Austausch mit dem Rhein-Kreis und mit anderen Kommunen zum Thema Starkregenmanagement. Die Starkregengefahrenkarte sei ein erster Schritt zu mehr Sicherheit. „Es geht dabei vor allem um Risikoermittlung. Denn nicht an jedem Punkt in der Gemeinde, an dem Starkregen niedergeht, besteht auch Gefahr“, erläuterte Reimert.

Info Vorbereitung auf stürmische Tage Was Die Gemeinde bereitete sich am Mittwoch auf die angekündigten Sturm- und Orkantage vor, die sich laut Wetterwarnungen bis ins kommende Wochenende hinziehen könnten. Wie Bereits am Mittwochmittag sind die örtlichen Parks und Friedhöfe aus Sicherheitsgründen vorsorglich bis auf Weiteres geschlossen worden. Ein Raum für einen Krisenstab wurde zur Nutzung hergerichtet. Zudem wurden alle Führungskräfte in Alarmbereitschaft versetzt.

Nichtsdestotrotz hätten die katastrophalen Ausmaße der letztjährigen Überschwemmung mit teilweise verheerenden Schäden, insbesondere an Ahr und Erft, deutlich gemacht, dass Starkregenereignisse mit lokalen Sturzfluten große Auswirkungen auf Siedlungsgebiete haben können, schreibt Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens in der Unterlage für die Ausschussmitglieder. In der Folge bestünden besondere Risiken für die menschliche Gesundheit sowie für private und öffentliche Gebäude und Infrastruktureinrichtungen.

Während Hochwassergefahrenkarten laut Gemeinde federführend durch die Bezirksregierungen erstellt werden, obliegt die Erarbeitung von Starkregengefahrenkarten im Rahmen des kommunalen Starkregenmanagements den Kommunen. Starkregengefahrenkarten stellen die Gefahren durch Überflutungen „infolge starker Abflussbildung auf der Geländeoberfläche“ nach Starkregen dar. Sie zeigen die Fließwege des Oberflächenwassers und sind der erste wichtige Baustein des kommunalen Starkregenrisikomanagements. Im Gemeindegebiet sei bisher punktuell an bekannten Gefahrenpunkten gearbeitet worden, heißt es aus dem Rommerskirchener Rathaus. So sei bereits vor Jahren eine Rückhaltung im Bereich Burgacker in Evinghoven errichtet worden und auch an der Giller Straße in Rommerskirchen und an der Berghütte in Vanikum seien erste Maßnahmen zur Problemlösung umgesetzt worden. Es fehle aber der Überblick auf das gesamte Gemeindegebiet.

Der Rhein-Kreis Neuss hatte sich im Herbst 2021 an die Kommunen gewandt und sich nach dem Sachstand zum Starkregenrisikomanagement erkundigt. Alle Kommunen haben dem Thema hohe Priorität eingeräumt. In Rommerskirchen hat die Verwaltung Kontakt mit Fachbüros aufgenommen, die unverbindliche Angebote gemacht und die Erstellung von Gesamtkonzepten vorgestellt haben. Die Büros schlagen laut Gemeinde vor, zunächst die hydraulische Gefährdungsanalyse durchzuführen, an deren Ende die Starkregengefahrenkarte steht. Daraus würden sich die weiteren Arbeitsschritte „Risikoanalyse“ und „Handlungskonzept“ ergeben.