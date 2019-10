Bushaltestellen in Rommerskirchen : Gemeinde will eine Ampel an der B 477

Gemeinde will eine Ampel an der B 477

Butzheim Der Landesbetrieb Straßenbau sieht dafür aber keine Notwendigkeit.

Eigentlich ging es ja „nur“ um die Frage einer barrierefreien Umgestaltung der Ampel an der Landstraße in Butzheim. Die hat die Gemeinde als nächste auf ihrer Liste, nachdem sie mit dem Landesbetrieb Straßenbau im Juli 2018 eine Vereinbarung über den Umbau dreier Ampeln getroffen hatte. Zwei davon – am Eckumer Rathaus und an der Ortsdurchfahrt Frixheims – sind inzwischen fertig, die dritte wird noch eine Weile auf sich warten lassen, obwohl der Umbau eigentlich noch für dieses Jahr vorgesehen ist. Die Gemeinde möchte die Ampel nämlich in Höhe der Rettungs- wie der Feuerwache an der B 477 verschieben, während der Landesbetrieb hierfür keinen Anlass sieht. Wobei es die Gemeinde nicht bewenden lassen mag.