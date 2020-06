Häuschen in Nettesheim wird durch Neubau ersetzt : Gemeinde verlost Grillhütte unter Vereinen

Häuschen in Nettesheim wird durch Neubau ersetzt

Zum Entsorgen viel zu schade: die alte Grillhütte in Nettesheim. Sie soll andernorts weiter verwendet werden. Foto: Gemeinde

Rommerskirchen Das alte Häuschen in Nettesheim wird durch einen Neubau ersetzt, kann aber noch benutzt werden. Der Verein, der die alte Hütte gewinnt, muss selbst den Ab- und Aufbau organisieren.

Ideen muss man haben: Weil die beliebte Grillhütte am alten Sportplatz in Nettesheim zwar in die Jahre gekommen, für die Entsorgung auf dem Recyclinghof aber noch viel zu schade ist, hat sich die Gemeinde entschlossen, sie zu verschenken. Genauer gesagt: Die Hütte soll verlost werden, und zwar unter jenen örtlichen Vereinen, die ihr Interesse anmelden.