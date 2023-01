Aufruf in Rommerskirchen Gemeinde sucht Schöffen für Gerichte

Rommerskirchen · In diesem Jahr findet die Wahl der Schöffen und Hilfsschöffen für die Periode 2024 bis 2028 in Rommerskirchen statt, bewerben können sich ausschließlich Personen mit Wohnsitz in Rommerskirchen.

20.01.2023, 04:50 Uhr

Es kann nur von Bürgern mit deutscher Staatsangehörigkeit ausgeübt werden. Bewerber müssen in Rommerskirchen wohnen und zu Beginn der Amtsperiode am 1. Januar 2024 zwischen 25 und 69 Jahre alt sein. Wer zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde oder gegen wen ein Ermittlungsverfahren wegen einer schweren Straftat schwebt, die zum Verlust der Übernahme von Ehrenämtern führen kann, ist von der Wahl ausgeschlossen. Bürgerinnen und Bürger, die sich für ein Schöffenamt interessieren, haben nun die Möglichkeit, sich selbst für das Amt des Schöffen zu bewerben oder andere geeignete Personen vorzuschlagen. Weitere Informationen sowie das Bewerbungsformular gibt es unter www.justiz.nrw oder unter www.schoeffenwahl2023.de Bewerbung sind ausgefüllt und unterschrieben an die Gemeinde Rommerskirchen, Bahnstraße 51, 41569 Rommerskirchen zu schicken. Wichtig: Die Bewerbungsfrist endet mit dem 28. Februar.

(NGZ)