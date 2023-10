Biologische Vielfalt in Rommerskirchen Gemeinde könnte Vorreiter im Kreis werden

Die Gemeinde ist bereits seit einigen Jahren Mitglied im Verein „Kommunen für biologische Vielfalt“. Hintergrund ist, den Erhalt der biologischen Vielfalt als Grundlage einer nachhaltigen Stadtentwicklung zu berücksichtigen und entsprechende Anforderungen in kommunale Entscheidungsprozesse zu integrieren. Um dies auch praktisch umzusetzen, wurde unter anderem das Label „StadtGrün naturnah“ ins Leben gerufen. Das Bündnis stärkt die Bedeutung der Natur im unmittelbaren Lebensumfeld der Menschen und stellt den Schutz der biologischen Vielfalt in den Kommunen in den Mittelpunkt. Städte grüner zu machen und naturnahe Flächen in Kommunen zu schaffen, ist das Ziel des Labels. Bereits im Februar hatte der Ausschuss für Umwelt-, Klima- und Tierschutz beschlossen, 2024 am Labelverfahren teilzunehmen. Seitdem ist viel passiert.