Betreuung in Rommerskirchen : Neue Kita mit Freiräumen fürs Forschen, Experimentieren und Entdecken

Nadja Hantschel, Martin Mertens, Sandra Schaafs und Jennifer Esser (v.l.) an dem schmucken Holzschiff für die „Kleinen Weltentdecker“. Foto: Georg Salzburg (salz)

Nettesheim Forschen und experimentieren sind die Schwerpunkte in der neuen Einrichtung „Kleine Weltentdecker“ an der Ecke Tulpen-/ Veilchenweg, die am 3. August eröffnet wird. Die Leitung übernehmen Jennifer Esser und Sandra Schaafs.