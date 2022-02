Flüchtlingshilfe in Rommerskirchen : Gemeinde bittet Bürger um Wohnraum für Ukrainer

Menschen in Kiew steigen in ein Auto, um die ukrainische Hauptstadt zu verlassen. Russland hatte Luftangriffe gestartet. Foto: dpa/Lu Jinbo

Rommerskirchen Der erste Schock über die russische Invasion in der Ukraine ist überstanden, jetzt ruft Bürgermeister Martin Mertens zur Hilfe für bedrängte Menschen auf, die der Gewalt entkommen wollen.

(ssc) Den brutalen Angriff Russlands auf die Ukraine haben wahrscheinlich auch in Rommerskirchen nur wenige Menschen für tatsächlich möglich gehalten. Nun, wo diese Situation eingetreten ist, will man im Rommerskirchener Rathaus für eventuelle Folgen gewappnet sein. Am Freitagmittag rief die Gemeindeverwaltung mit Bürgermeister Martin Mertens an der Spitze die Bürger auf, sich zu melden, wenn sie Hilfe leisten könnten – zuvorderst in Form von Unterkünften für Flüchtlinge.