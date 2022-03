Zusammenarbeit mit Netzwerk : Rommerskirchen bewirbt sich für Landespreis

Rommerskirchen Als Teil des Netzwerks „Stadt Umland Netzwerks“ nimmt die Gemeinde an dem Wettbewerb des Landes NRW teil. Es gibt fünf Kategorien.

Jetzt bewirbt sich S.U.N. um den „Landespreis für innovative interkommunale Zusammenarbeit in NRW“, den das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung ausgelobt hat. Dabei gibt es in fünf Kategorien jeweils ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro zu gewinnen. Die Kategorien behandeln Aspekte wie 1. Kommunale Pflichtaufgaben und Innere Verwaltung, 2. Informationsaustausch und Vernetzung, 3. Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur sowie 4. Umwelt, Planung und Infrastruktur. Als Sonderkategorie wird der Landespreis für interkommunale Zusammenarbeit in der Krisenbewältigung verliehen. Die Sonderkategorie zielt primär auf Kooperationsprojekte im Zusammenhang mit den Folgen der Starkregenereignisse vom Juli 2021. Fristgerecht zum 11. Februar hat der Rhein-Erft-Kreis stellvertretend für alle S.U.N.-Partner, somit auch für die Gemeinde Rommerskirchen, die Bewerbung für das interkommunale Stadt Umland Netzwerk in der Kategorie „Informationsaustausch und Vernetzung“ eingereicht und hofft nun auf eine positive Rückmeldung des Ministeriums.