Plastik ruiniert den Kompost Rommerskirchen sich an der #biotonnenchallenge

„Leider werfen noch zu viele Menschen auch in unserer Stadt Plastik-Müllbeutel in die Biotonne“, sagt der zuständige Amtsleiter Rudolf Reimert. Das ist problematisch, weil sich Plastik und Bioabfall nicht vertragen und Plastik in der Kompostieranlage nicht abgebaut wird und den aus Bioabfall hergestellten Kompost und die Blumenerde ruiniert. „Mit der Biotonnen-Challenge wollen wir dieses Umweltproblem gemeinsam mit unseren Bürgerinnen und Bürgern entschärfen“, so Reimert. Deshalb appelliert die Biotonnen-Challenge an alle in Rommerskirchen und in ganz Deutschland, die toxische Beziehung zwischen Bioabfall und Plastik schnell zu beenden und nur noch echte naturverträgliche Bioabfälle in die Biotonne zu werfen. Als Alternative zum Plastik-Müllbeutel lassen sich Bioabfälle hervorragend in Papiertüten, eingewickelt in Zeitungspapier oder „unverpackt“ in einem Gefäß in der Küche sammeln.