Schädlingsbekämpfung Eichenprozessionsspinner geht es in Rommerskirchen an den Kragen

In Rommerskirchen rückt die Gemeinde jetzt wieder dem gefürchteten Eichenprozessionsspinner zu Leibe – einem Schädling, der im Jahr 2020 in Rommerskirchen erstmals vermehrt aufgetreten war. Es handele sich um eine Raupe, deren Brennhaare für Menschen und Tier gefährlich sind, weil sie allergische Reaktionen von Haut und Atemwegen auslösen könnten, was mit Schwindelgefühlen, Fieber und Müdigkeit einhergehe, teilt Gemeindesprecher Sebastian Meurer mit. Betroffen sind nach den Worten von Christian Kramer vom Rommerskirchener Tiefbauamt rund 25 Bäume, die in der Nähe von örtlichen Schulen, Kindergärten, Spielplätzen oder der Bebauung stehen.