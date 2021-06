Portemonnaie gestohlen : Diebstahl am Mariannenpark Rommerskirchen

Rommerskirchen Im Bereich der Geschäfte am Mariannenpark wurde einem Rommerskirchener die Geldbörse entwendet. Die Polizei sucht einen Verdächtigen.

Am Samstag gegen 18.30 Uhr wurde einem 19 Jahre alten Rommerskirchener im Bereich der Geschäfte am Mariannenpark sein Portemonnaie aus der vorderen rechten Hosentasche entwendet. Die Polizei sucht einen etwa 45 bis 50 Jahre alten Mann, der sich auffällig in der Nähe des Bestohlenen aufgehalten haben soll. Dieser wird als circa 180 Zentimeter groß, leicht untersetzt, mit sehr kurzen, hellen Haaren und schwankendem Gang und rotem T-Shirt bekleidet, beschrieben. Hinweise werden an die Polizei unter 02131 3000 erbeten.