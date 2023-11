Erinnerung in Rommerskirchen Gedenkgang zum ehemaligen Platz der Synagoge

(NGZ) Zum Gedenken an die Opfer der Pogromnacht der Nazis vom 9. auf den 10. November 1938 lädt Bündnis 90/Die Grünen in Rommerskirchen für Donnerstag, 9. November, wieder zum Gedenkgang durch Nettesheim und Butzheim ein. Start ist um 16 Uhr am alten Jüdischen Friedhof in Butzheim, wo Bürgermeister Martin Mertens eine Ansprache halten wird. Darauf folgt ein Fußmarsch zur Martinusstraße in Nettesheim, wo zuletzt 2021 Stolpersteine zu Ehren ermordeter Juden aus Nettesheim und Butzheim angebracht wurden. „Vor 85 Jahren brannten in Deutschland die Synagogen. Dies möchten wir zum Anlass nehmen, öffentlich ein Zeichen zu setzen“, sagt Grünen-Fraktionsvorsitzender Norbert Wrobel. Auch Rommerskirchen habe eine jüdische Geschichte. „Wir werden daher einen Gedenkspaziergang machen, der uns an einigen Orten, an denen wir dieser Geschichte begegnen können, vorbeiführt“, so Wrobel. Der Weg führt zum Beispiel zum ehemaligen Standort der Synagoge (Lommertzweg 9) in Butzheim.