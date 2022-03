Mahnwache in Rommerskirchen : Gedenken an Opfer des Zweiten Weltkriegs

Rommerskirchen Am 1. März jährte sich der alliierte Bombenanschlag von 1945 zum 77. Mal. In diesem Jahr stand die Gedenkveranstaltung im Zeichen des Kriegs in der Ukraine.

Ein kaum 14 Monate alter Junge war das jüngste, ein 69-jähriger Mann das älteste Opfer, das dem alliierten Bombenangriff auf den Ortskern am 1. März 1945 zum Opfer fiel. Zwei Tage, ehe die US-Armee in Rommerskirchen einrückte, womit hier der Zweite Weltkrieg beendet war. Die genaue Zahl der Toten ist bis heute nicht bekannt, die Angaben schwanken zwischen 140 und 150. Das Gedenken an den schwersten Bombenangriff, den Rommerskirchen im Zweiten Weltkrieg erlitt, stand in diesem Jahr auch im Zeichen des Kriegs in der Ukraine. Bürgermeister Martin Mertens erinnerte bei der von der St. Sebastianus-Bruderschaft in der Pfarrkirche St. Peter abgehaltenen Zeremonie an die Parole „Nie wieder Krieg“, die oft als „Lehre“ aus diesem Ereignis angeführt, jedoch durch den russischen Angriff auf die Ukraine in Frage gestellt werde. Von der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges einmal abgesehen, „können wir beten und helfen“, so Mertens, der gleich im Anschluss an die Zeremonie die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge in einer Unterkunft der Gemeinde organisierte. Die zehnköpfige Familie mit vier zum Teil kleinen Kindern und einem schwerbehinderten Vater war durch eine Rommerskirchener Facebook-Gruppe avisiert worden. Im Anschluss an die Gedenkfeier legten Mertens und Brudermeister Peter-Josef Plück an der Gedenkplakette für die Opfer des Bombenangriffs einen Kranz nieder.