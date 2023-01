Gastschüler aus Südafrika in Rommerskirchen Vier Wochen zum Austausch in Ramrath

Am darauffolgenden Montag begann der „Ernst des Lebens“ mit dem Schulbesuch. „Da ich in Südafrika leider nur ein Jahr am Deutsch-Unterricht teilnehmen konnte und meine Deutsch-Kenntnisse somit begrenzt waren, stellte mir die Koordinatorin für Schüleraustausche am Nelly einen Extra-Stundenplan mit viel Sport und Englisch zusammen, damit ich nicht ganz untergehe“, berichtet Ethan. „Glücklicherweise waren die SchülerInnen und Lehrkräfte sehr freundlich zu mir und sprachen gut Englisch.“ Der Unterricht unterscheide sich generell sehr von seiner Schule in Südafrika, sagt der 15-Jährige. „Das Verhältnis von Lehrerkräften zu Schülern erscheint mir hier in Deutschland viel partnerschaftlicher und teamorientierter. Bei uns herrscht noch der Frontalunterricht vor.“ Die Lehrkräfte seien sehr streng, der Respekt vor ihnen groß. Wandtafeln und Kreide gebe es an seiner Schule schon lange nicht mehr.