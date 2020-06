Kreiskulturzentrum Sinsteden : Die Gastronomie im Kulturzentrum kämpft

Sinsteden Die Corona-Krise erschwert dem neuen Pächter Francesco Mastrapasqua den Start. Er bietet im Kreiskulturzentrum Sinsteden italienische Küche, aber auch Kaffee und Kuchen, Burger, einen Reibekuchentag und günstigen Mittagstisch.

Dass die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen der alteingesessenen Gastronomie hart zusetzen, hat sich in den vergangenen beiden Monaten gezeigt. Wie muss es da erst jemandem gehen, der mit seinem Gaststättenprojekt gerade erst gestartet ist und noch gar keine Chance hatte, sich eine Stammkundschaft aufzubauen, die vielleicht wenigstens Speisen zum Abholen bei ihm bestellt? Francesco Mastrapasqua ist genau in dieser Situation.

Nachdem das „Café Stüffje“ im Kreiskulturzentrum an der Grevenbroicher Straße in Sinsteden geschlossen und der Rhein-Kreis einen neuen Pächter gesucht hatte, um den Besuchern des Zentrums auch weiterhin ein gastronomisches Angebot machen zu können, hatte sich Mastrapasqua dieser Aufgabe gestellt. Mit viel Freude und Herzblut hatte er losgelegt und Interessierte auf der Facebook-Seite der „Trattoria 29“ – so heißt das italienische Lokal – an den Fortschritten beim Umbau teilhaben lassen.