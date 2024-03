Maßnahme in Rommerskirchen Fußgängerüberweg an der Wasserburgstraße soll sicherer werden

Schon mit einem Antrag Anfang Mai vergangenen Jahres hatte die Fraktion der CDU auf die Verkehrssituation auf der Wasserburgstraße/ Ecke Lindenstraße aufmerksam gemacht. „Die aktuelle Situation auf den Gehwegen der Wasserburgstraße in Höhe der Lindenstraße stellt für Kita-Eltern, Grundschülerinnen und -schülern, Seniorinnen und Senioren eine erhöhte Gefahr dar“, heißt es in dem Antrag. „Einige Bürgersteigpassagen sind weder mit einem Rollator, noch mit einem Kinderwagen passierbar, ohne auf die Fahrbahn ausweichen zu müssen.“ Auch beispielsweise Kinder, die mit dem Fahrrad zur Schule fahren möchten, hätten an der Stelle keine Möglichkeit, auf dem Gehweg zu fahren und müssten die Fahrbahn nutzen. Das sei gefährlich für alle Nutzer, zumal dort vor allem morgens reger Verkehr herrsche.