„Am Meisenfußfall“ in Rommerskirchen : Finanzielle Unterstützung für Brückenerhalt gesucht

Sinsteden/Oekoven Nachdem er wegen einer Kommunikationspanne zuvor nicht eingeladen worden war, traf sich Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens jetzt mit Befürwortern des Erhalts der Brücke „Am Meisenfußfall“.

Nach der Kostenpflichtiger Inhalt Demonstration von Anwohnern und Landwirten an der Antoniusstraße in Oekoven, bei der sich die Teilnehmer für den Erhalt der maroden Eisenbahnbrücke „Am Meisenfußfall“ eingesetzt hatten, kommt etwas Bewegung in die Angelegenheit. Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens hat sich gemeinsam mit Verwaltungsmitarbeitern in dieser Woche bei einem Ortstermin mit drei Landwirten, die die Brücke auf dem Weg zu ihren Feldern nutzen, und einigen Anwohnern getroffen. Dabei habe Brian McClorey, Mitinitiator der Demonstration, sich zustimmend geäußert für von der Verwaltung präsentierte Alternativlösungen, die insbesondere den landwirtschaftlichen Verkehr vor der Haustür der Anwohner an der Antoniusstraße reduzieren sollen. Ausgeräumt wurde bei der Gelegenheit auch ein Missverständnis: Brian McClorey zufolge war die an den Bürgermeister gerichtete Einladung zu der Kundgebung vom vergangenen Samstag aufgrund eines technischen Fehlers nicht versandt worden. Deshalb hatte Mertens erst im Nachhinein von dem Termin erfahren, an dem er nach eigener Aussage ansonsten auf jeden Fall teilgenommen hätte.