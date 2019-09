Rommerskirchen - Gut Barbarastein im Mittelpunkt : Herbstpartie lockt Tausende an

Casimir Graf von Wedel, Lothar Weitz und Martin Mertens (v.l.). Foto: Markus Rick (rick)

Anstel Noch bis Sonntag ist Gut Barbarastein Ziel der diesjährigen Herbstpartie.

Von Sebastian Meurer

Dass sich alljährlich binnen weniger Tage tausende Besucher auf dem weitläufigen Gelände von Gut Barbarastein tummeln, ist in dessen seit 1857 währender Geschichte ein junges Phänomen. Nach einer Landpartie im Mai 2015 ist Gut Barbarastein immerhin mit der jetzigen Herbstpartie inzwischen zum fünften Mal Standort eines Großevents, wie es das in der Region nur selten gibt. Nach der Eröffnung am Donnerstag werden die Besucher noch bis einschließlich Sonntag zur Herbstpartie strömen, bei der es erneut knapp 100 Aussteller gibt, wie Karsten Gleich von der Veranstalterfirma Schloss Gödens Entertainment GmbH sagt.

Mit großer Gelassenheit denkt Lothar Weitz, Eigentümer von Gut Barbarastein, an das Behörden-Wirrwarr vor der Premiere 2015 zurück, als die Genehmigung durch das Kreisbauamt erst bei der Eröffnung eintraf. Damals war die Veranstaltung für alle Neuland, heute ist sie etabliert. „Jeder weiß, wovon wir sprechen, und jeder will es haben“, sagt Lothar Weitz, der von „einer absoluten win-win-Situation“ spricht. An der sieht Bürgermeister Martin Mertens auch die Gemeinde Rommerskirchen beteiligt, die ihren Bekanntheitsgrad dadurch „über die Kreis- und Landesgrenzen hinweg erhöhen kann“ . Immerhin erstreckt sich der unmittelbare Einzugsbereich von Besuchern über die benachbarten Großstädte hinaus auf gut 100 Kilometer.

Zu sehen und zu kaufen gibt es auf Gut Barbarastein seit Donnerstag ausschließlich qualitativ Hochwertiges, ob es um (Garten-)Mobiliar, Schmuck, Mode, Autos oder gastronomische Produkte aller Art geht oder um Feinkost und erlesene Weine. „Es dient nicht unmittelbar der Bedarfsdeckung“, sagt Karsten Gleich, obwohl hier die Grenzen durchaus fließend seien.