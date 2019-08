Konzertreihe : Doppelte Dosis beim Frixheimer Sommer

Frixheim Zum Abschluss des Ferienprogramms traten mit ButzRock sowie Jean d’Auberlaque und Rocco Recycle gleich zwei Formationen auf.

Gestartet war das Finale bereits am Vormittag mit dem längst „klassischen“ Ausflug der „Motorradfreunde Rommerskirchen“. Bernd Richter hatte die Tour zu Mo’s Bikertreff in Krefeld organisiert, und nicht weniger als 26 Fahrer aus Rommerskirchen und Umgebung machten sich bei sengender Sonne auf die Tour. Nach der Rückkehr gab es zunächst einen Biker-Gottesdienst mit Pfarrer Thomas Spitzer.

Musikalisches Ferienprogramm in Rommerskirchen : No!Plush überzeugt die Rockfans in Frixheim

Sowohl ButzRock, als auch das mit Spannung erwartete Duo d’Auberlaque/Recycle hatten zahlreiche Fans mitgebracht, die ihren Teil zur guten Stimmung beitrugen. Nach einer improvisierten Premiere in Evinghoven Ende 2018 war es erst der zweite gemeinsame Auftritt von Jochen Oberlack, Chef der Ansteler Produktionsfirma Bellerophon Records, und Bernd Wisser, die einander schon seit Jahrzehnten kennen, ohne zuvor Zeit für einen gemeinsamen Auftritt zu finden. Bernd Wisser, gebürtiger Butzheimer und in Köln lebend, ist seit 17 Jahren Berufsmusiker und hat vor zwölf Jahren die Kunstfigur der Ein-Mann-Band „Rocco Recycle“ erfunden, mit der er europaweit „von Portugal bis Weißrussland“, aber auch schon in den USA unterwegs war. Auch angesichts des Wetters hatte er auf sein ansonsten schrilles Outfit verzichtet und widmete sich ganz der Musik. Von Bob Marley über Johnny Cash bis BB King und Eric Clapton reichte die Bandbreite.Ob es eine Neuauflage geben wird, ist Oberlack zufolge offen. Geplant sei nichts, was die Möglichkeit eines weiteren Auftritts angeht, jedoch alles möglich.