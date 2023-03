Event in Rommerskirchen Jungschützen feiern Saisoneröffnung in Frixheim

Karneval ist noch nicht lange vorbei, doch das Brauchtum schläft nicht in der Gemeinde Rommerskirchen. Noch bevor die Schützenfestsaison im Umkreis so richtig Fahrt aufnimmt, feiern die Jungschützen der St. Sebastianus-Bruderschaften in Frixheim, Nettesheim-Butzheim und Anstel ihre gemeinsame Saisoneröffnung am kommenden Samstag, 25. März. „Die Veranstaltung ist offen für alle - junge Schützen, ältere Schützen, aber auch für die ganze Gemeinde und alle, die Lust darauf haben, zu feiern“, erklärt Johannes Burtscheidt, Jungschützenmeister der Bruderschaft Frixheim