Rommerskirchen: Deutsch-Chinesische Freundschaft : Neuer Verein soll Kontakte zu China festigen

Frauenpower im Vorstand: Janine Mertens, Eva Schwarz und Na Song (vorne v.l.), flankiert von Horst Fischer. JIanpeng Hu und Martin Mertens. Foto: Georg Salzburg(salz)

Die üppig blühende Vereinslandschaft am Gillbach hat neuen Zuwachs erhalten. In den Räumen des Unternehmens Sinoma gründete sich jetzt der Verein „Deutsch-Chinesische Freundschaft Rommerskirchen“, was Bürgermeister Martin Mertens veranlasste, von „einem historischen Tag“ zu sprechen.

Interesse an Land und Leuten, nicht zuletzt an der jahrtausendealten chinesischen Kultur, nannten etliche der Mitgründer als ihr Motiv, sich in dem neuen Verein zu engagieren, während ein beteiligter Unternehmer kein Hehl daraus machte, auf „Geschäfte in China“ zu hoffen. Zur Vorsitzenden wählte das gute Dutzend Gründungsmitglieder Na Song, Ehefrau und engste Mitarbeiterin von Sinoma-Chef Jianpeng Hu. Na Songs Stellvertreterin ist Janine Mertens, die Frau von Bürgermeister Martin Mertens, während Eva Schwarz zur Kassiererin gewählt wurde. Komplettiert wird die Führungsriege durch den stellvertretenden Landrat Horst Fischer, dessen Frau Gisa Walden-Fischer, Joachim Ganse und Jianpeng Hu als Beisitzer sowie Wirtschaftsförderer Maximilian Hoffmeier als kooptiertes Mitglied komplettieren den Vorstand. Dessen womöglich bester China-Kenner Horst Fischer zeigte sich insbesondere von der „enormen Entwicklung“ fasziniert, die China seit seinem ersten Besuch vor 30 Jahren genommen habe – dem inzwischen etliche weitere gefolgt sind.

Der Vorstand wird sich bereits am kommenden Montag, 24. Juni, um 19 Uhr an gleicher Stelle zur ersten Sitzung treffen: Am 26. Juni nämlich steht der Besuch einer hochrangigen Verwaltungsdelegation aus Qingdao, der Geburtsstadt von Vereinschefin Na Song, bevor, bei dem der neue Verein eine tragende Rolle spielen soll. Auf dem Programm steht nach den Worten von Jianpeng Hu womöglich auch die Anbahnung partnerschaftlicher Beziehungen zu der ostchinesischen Hafenstadt, in deren Großraum neun Millionen Menschen leben.

Info Deutsche Kolonie zu Kaiser Wilhelms Zeiten Historie Qingdao Gehörte von 1898 bis 1919 als Kolonie (Kiautschou) zum Deutschen Reich. Gegenwart Große Eingemeindungen 1977 und 1984 ermöglichten die heutige Größe von rund neun Millionen Einwohnern. Im eigentlichen Stadtkern leben 3,5 Millionen Menschen. Bisherige Kontakte Schon im Mai 2018 gab es in Rommerskirchen ein Gespräch mit Wei Zhao, Generalbevollmächtigter des Deutsch.-Chinesischen Ökoparks Qingdao.

Bei der Vorbereitung des Besuchs der chinesischen Gäste wird auch die Frage eine Rolle spielen, ob deren dicht gedrängtes Programm die Möglichkeit eines Abstechers nach Knechtsteden bietet. Dort hat es bereits Gespräche über mögliche Kooperationen auf schulischer Basis gegeben. Dabei habe sich Johannes Gillrath, Leiter des Norbert-Gymnasiums, nach den Worten von Janine Mertens sehr aufgeschlossen gezeigt und würde einen Besuch der sechsköpfigen Delegation aus China in Knechtsteden begrüßen.

Über die Zusammenarbeit von Schulen hinaus herrscht aber auch ansonsten kein Mangel an Ideen bei den Gründungsmitgliedern des Freundschaftsvereins. Auf kultureller Ebene kämen etwa gegenseitige Ausstellungen von Künstlern in China und Deutschland in Betracht. Joachim Ganse, der im Jahr 2000 gemeinsam mit Professor Ernst-Ulrich von Weizsäcker am ersten deutsch-chinesischen Umweltkongress in Peking teilgenommen hatte, interessiert sich auch für technologische Fragen aus diesem Bereich.