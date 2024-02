Wiedereröffnung in Rommerskirchen Freitag ist Neustart in modernisierter Lidl-Filiale

Die Lidl-Pressestelle rührt kräftig die Werbetrommel: Vor der Wiedereröffnung der Rommerskirchener Filiale im Mariannenpark am Freitag, 1. März, 7 Uhr, listet sie in einer Mitteilung an die Medien detailliert auf, worauf sich die Kunden nach der mehrwöchigen Modernisierung freuen können. Da ist die Rede unter anderem von „übersichtlicher Warenanordnung mit Fokus auf Frischesortiment“, „hochwertiger Möblierung“, „neuester Technik“ sowie „energieeffiziente LED-Beleuchtung und energiesparende Heiz- und Kühlsysteme“. Auch der Ehrengast wird natürlich erwähnt: Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens wird sich um 10 Uhr für einen guten Zweck vorübergehend als Lidl-Mitarbeiter verdingen und kassieren. Die gesamten Einnahmen aus dieser Aktion spendet Lidl an das Tierheim in Oekoven.