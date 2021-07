Freizeit in Rommerskirchen : Freier Eintritt für Kinder im Sonnenbad

Freizeit in Rommerskirchen

Kinder haben im Sonnenbad in diesem Jahr in den Sommerferien freien Eintritt. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rommerskirchen Die Gemeinde macht Jungen und Mädchen unter 14 Jahren ein schönes Geschenk für die Sommerferien. Sechs Wochen lang können sie kostenlos schwimmen und plantschen.

(NGZ) Auch den Rommerskirchener Kindern ist in den zurückliegenden Monaten aufgrund der Corona-Pandemie einiges zugemutet worden. Die Gemeinde hat sich deshalb dazu entschieden, den Mädchen und Jungen unter 14 Jahren mittwochs und freitags während der Sommerferien (7. Juli bis 13. August) freien Eintritt zum Sonnenbad zu gewähren. „Wir möchten den Kindern und Jugendlichen mit dieser Aktion etwas zurückgeben. Sie haben sich in der Corona-Zeit vorbildlich verhalten und mussten auf vieles verzichten. Ich wünsche allen Mädchen und Jungen nun schöne Sommerferien und tolle Stunden in unserem Sonnenbad“, sagt Bürgermeister Martin Mertens.