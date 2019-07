Angebote in Rommerskirchen : Warum „Frère Jacques“ in der Kita Sonnenhaus ertönt

Rommerskirchen Je früher Kinder eine fremde Sprache erlernen, desto besser funktioniert es in der Regel. Nun machten Kita-Kinder erste Erfahrungen mit dem Franzöischen.

Getreu dieser Devise bot in den vergangenen Wochen Ramona Wehry, Französischlehrerin und Vorsitzende des Partnerschaftskomitees Mouilleron le Captif, in der Kindertagesstätte Sonnenhaus eine Französisch AG an, in der die Kinder spielerisch und nicht zuletzt musikalisch erste Bekanntschaft mit dem Französischen machen konnten.