Freizeit in Rommerskirchen Fortbestand des Kulturcafés ist gesichert

Walter Grubdert war die Erleichterung am Telefon anzumerken. Ja, es geht weiter mit dem Kulturcafé in der evangelischen Kirchengemeinde am Grünweg. Nachfolger für Thomas Spitzer und mich sind gefunden. Ich freue mich, dass uns das gelungen ist“, berichtete Grubert jetzt auf Anfrage unserer Redaktion. Und er verriet auch, um wen es sich handelt: um die Widdeshovenerin Rebekka Baus und um Pfarrer Thorben Golly von der Samariterkirche.