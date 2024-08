Florian Plück ist Strukturwandelmanager im Rathaus Welche Aufgaben Rommerskirchen mit dem Kohleausstieg meistern muss

Die Veränderung des Rheinischen Reviers stellt für die Kommunen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten eine große Herausforderung dar, auch für die Gemeinde Rommerskirchen. In der Gemeindeverwaltung beschäftigt sich seit dem 1. November 2023 Florian Plück hauptsächlich mit dieser Thematik, denn er ist der neue Strukturwandelmanager in Rommerskirchen. „Ich habe die Chance genutzt, in der eigenen Gemeinde den Wandel zu begleiten und die Zukunft des Dorfes mitzugestalten“, sagt Florian Plück.