Projekt in Rommerskirchen Eine Firma mit besonderen Mitarbeitern

Es herrscht eine angenehme Stille am frühen Vormittag in der Variu-Werkstatt in Deelen. Die Werkstatt ist sehr groß, hell, freundlich, funktional und mit ganz viel Liebe eingerichtet. An einem sehr großen Tisch sitzen die Mitarbeiter mit verschiedensten Behinderungen hoch konzentriert an ihrer Arbeit. Sie treffen hier die Vorbereitungen für eine Grill- & Kaminanzünder-Produktion. Besonderer Augenmerk hierbei ist die Nachhaltigkeit der Anzünder. Sie werden aus recycelter Pappe und Holz hergestellt. „Hier ist einer von sechs Standorten der Varius Werkstätten“, erklärt Standortleiter Alexander Iven. „Wir sind einer der ganz wenigen Betriebe, bei denen Menschen die unterschiedliche Mehrfach-Behinderungen haben, eine Möglichkeit bekommen zu arbeiten“.