Rommerskirchener profitieren : Finanzspritzen für Museum, Tafel und Vereine

Rommerskirchen Für eine vorweihnachtliche Bescherung von Vereinen und Einrichtungen in der Gemeinde Rommerskirchen sorgte jetzt die Sparkassenstiftung im Rhein-Kreis Neuss. Wer alles profitiert.

Über Spenden im Gesamtwert von mehr als 5000 Euro konnten sich die Tafel, der TV Rommerskirchen, der Tennisverein Hoeningen, die Kampfsportler des Bujin Gym, der Förderverein der Kindertagesstätte „Kleine Weltentdecker“ sowie das Feldbahnmuseum Oekoven freuen. Wolfgang Hüttche, Leiter der Sparkassen-Dependance im Dienstleistungszentrum an der Bahnstraße, verwies darauf, dass der Betrag in etwa dem der vergangenen Jahre entspreche, weil „das Geld gut angelegt worden ist“. Die Pandemie bringe insbesondere die Vereine, aber auch kulturelle Einrichtungen in eine „sehr schwierige Situation“. Bürgermeister Martin Mertens würdigte das Kreditinstitut und dessen Stiftung als „stets verlässlichen, guten Partner“.