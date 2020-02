Gemeindefinanzen Rommerskirchen : Finanzieller Spielraum ist gewachsen

Rommerskirchen Die Haushaltslage der Gemeinde ist so gut wie lange nicht. Geld für anstehende Projekte ist vorhanden.

„Unseren finanziellen Spielraum wollen wir auch in diesem Jahr wieder nutzen, die Gemeinde voranzubringen“, kündigt der Bürgermeister an. So steht eine Vielzahl von Projekten an, die 2020 in Angriff genommen und teilweise auch schon realisiert werden sollen. Zu den Leuchtturmprojekten gehört zweifellos die Errichtung einer Mobilstation am Bahnhof, deren Bau in diesem Jahr starten wird. Hier werden mehrere Millionen – von verschiedenen Beteiligten – investiert. Derzeit werden die konkreten Ausbaupläne erarbeitet, die Grundlage für den genauen Kostenplan sind.