Kontrolle in Rommerskirchen : Feuerwehr überprüft Hydranten in der Gemeinde

Rommerskirchen Jedes Jahr im Herbst ziehen die Feuerwehrleute aus Rommerskirchen los, um alle Hydranten in der Gemeinde zu prüfen. Warum das so wichtig ist.

Wenn die Dämmerung früher kommt und die Nächte deutlich länger werden, dann ist es wieder an der Zeit, dass sich die Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr Rommerskirchen mit den vier Löschzügen aus Rommerskirchen, Nettesheim, Evinghoven und Widdeshoven an die Arbeit machen um für die Gemeinschaft unschätzbare und in diesem Fall auch unspektakuläre Dienste zu leisten – sie kontrollieren die Hydranten in der Gemeinde. Rund 800 Hydranten gibt es in den 17 Ortsteilen der Gemeinde. Jeder dieser Hydranten wird aufgesucht und überprüft, um zu gewährleisten, dass diese Wasserentnahmestellen auffindbar, zugänglich und funktionstüchtig sind.