Einsatz in Sinsteden : Feuerwehr löscht brennende Strohballen

Sinsteden Die Flammen hätten auf ein angrenzendes Wäldchen übergreifen können. Das verhinderten die alarmierten Einsatzkräfte aber. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Das hätte übel ausgehen können: Am frühen Dienstagmorgen, gegen 6.15 Uhr, sind am Monschauer Weg im Rommerskirchener Ortsteil Sinsteden zwei Strohballen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das kleinere Waldstück in der unmittelbaren Umgebung verhindern.