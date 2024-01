„Die RoKi Solar GmbH wird unmittelbar nach ihrer Gründung damit beginnen, die kommunalen Liegenschaften mit Fotovoltaik auszustatten“, hatte Fachbereichsleiter Oguz Sarikaya Ende Mai 2023 angekündigt. Die GmbH wurde umgehend gegründet und machte sich zügig an die Arbeit. Am 23. Januar wird nun die Solaranlage auf dem Dach des Rathauses in einem kleinen Festakt feierlich in Betrieb genommen. Installiert wurde sie bereits im Herbst 2023.