Bruderschaftsfest in Rommerskirchen-Hoeningen : Schützen ehren Pfarrer Müller

Die Königswürde ging von Ralf Pelle an Dirk Lützler über.

Bei idealem Wetter feierte die Hoeninger St. Sebastianus-Bruderschaft an Pfingsten ihr Bruderschaftsfest. Während des Festhochamts in der Pfarrkirche St. Stephanus nahm Präses Pfarrer Norbert Müller den Wechsel des Königssilbers vor, das von Ralf Pelle aus Ramrath auf Dirk Lützler aus Widdeshoven überging, der an Christi Himmelfahrt den Königsvogelschuss gewonnen hat. Nachdem er 2016 König in Widdeshoven-Hoeningen war, kann das Mitglied des Tambourkorps Frei Weg jetzt erneut ein Jahr lang als König amtieren. Als Bruderschaftsprinz löste Lukas Pelle Alexander Koch ab.