Workshops für Kinder und Jugendliche : Spannendes Ferienprogramm in den Jugendeinrichtungen

„Roki im Sucher“ heißt der Fotoworkshop im JUST-in. Dort lernt man auch, Objekte wie Tischtennisschläger in Szene zu setzten. Foto: Friederike Winterberg/Christoph Söldner

Rommerskirchen/Butzheim In den kommenden Wochen, besonders in den Herbstferien, können sich Kinder und Jugendliche wieder auf abwechslungsreiche Angebote in den beiden Jugendzentren der Gemeinde freuen.

Das aktuelle Projekt des JUST-in in der Kirchstraße heißt „Roki im Sucher“ und der Name ist Programm. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind eingeladen, ihre liebsten und unbeliebtesten Orte in Rommerskirchen genauer in den Blick zu nehmen und mit der Kamera gekonnt in Szene zu setzten. „Roki im Sucher“ ist ein Fotografie-Workshop der besonderen Art. Nach der Warm-up-Stunde am 28.9. können die Teilnehmer in den Herbstferien spannende Praxisübungen zur richtigen Kamerahaltung, zu Blende und Belichtungszeit und die Grundlagen der kreativen Bildgestaltung kennenlernen. Auch draußen wird das Gelernte angewendet: Fotomapping, Lightpainting, Landschaftsfotos – alles kann ausprobiert werden. Beim letzten Treffen am 26.10. soll eine eigene Ausstellung mit Fotografien vorbereitet werden. Der Workshop richtet sich an Interessierte zwischen 10 und 27 Jahren. Auch absolute Anfänger können mitmachen. Die digitalen Spiegelreflexkameras und alles nötige Material stehen den Teilnehmenden kostenlos zur Verfügung. Kurstermine: 28.9. 16 bis 19 Uhr, 13.10. 10 bis 14 Uhr, 14./15.10. 14 bis 18 Uhr, 26.10. 16 bis 19 Uhr. Kursanmeldung: unter friederike.winterberg@kja-duesseldorf.de oder 0176 43466834. Die Teilnahme ist kostenlos.

Im GIL’ty in Butzheim gibt es in der ersten Herbstferienwoche mehrere Angebote. Ein Highlight ist laut Einrichtungsleiter Jan Werneyer ein Kräuterspaziergang mit der Kräuterpädagogin Thepwilai Brieskorn. Am 14. Oktober von 10 bis 14 Uhr begeben sich Teilnehmer und Pädagogin auf Erkundungstour, um im Anschluss mit den gesammelten Kräutern zu kochen. Ab 10 Jahren ist eine Teilnahme am Angebot möglich, die Plätze sind begrenzt. Das Angebot ist kostenfrei. Brot backen oder Hochbeet bemalen und neu bepflanzen sind weitere Angebote im GIL’ty.