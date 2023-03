Kultur in Rommerskirchen Felix Janosa begeistert im Kulturcafé

Aber auch Felix Janosa kann tolle Texte mit trefflichen Reimen schreiben. Unter anderem ging es dabei um kleine musikalische Trostpflaster, wenn irgendwas nicht wie gewünscht geklappt hat. Kostprobe: „Die Band, die schrieb mir einen Brief, das mit der Geldanlage ging leider schief.“ Er pfiff zwischendurch und machte deutlich, dass man auf Vieles pfeifen sollte - zum Beispiel aufs Geld: „Denk‘ immer an Gandhi, der lief auch mit nix an rum.“ Felix Janosa kann auch Stimmen imitieren – das bewies er nicht nur am Beispiel seines holländischen Physiotherapeuten und seines Vaters deutlich. Keine Frage: Janosa, dessen Programm leicht nostalgisch angehaucht ist, versteht sich eher als Linksintellektuellen denn als Unterhaltungs-Fuzzy. Auf einem Kreuzfahrtschiff musste er sich ziemlich fehl am Platze gefühlt haben: „Ich mach‘ Kultur. Das war so, als ob man Gesamtschülern eine ganze Oper von Arnold Schönberg zumuten würde.“ Ob am Freitag auch Gesamtschüler im ausverkauften Kulturcafé waren, ist nicht bekannt. Fest steht aber, dass sich das Publikum amüsierte.