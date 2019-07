Natur in Rommerskirchen : 60 Feldhamster werden in Butzheim ausgewildert

60 Feldhamster werden in Butzheim ausgewildert

Natur in Rommerskirchen

Rommerskirchen Nager-Populationen sollen wieder stabilisiert werden. Das wurde im Rat mitgeteilt.

So ändern sich die Zeiten: 2007 waren bei einer Erhebung im Butzheimer Bruch noch rund 300 Feldhamsterbauten gezählt worden, zehn Jahre später fand sich keine einzige Behausung mehr. Doch die unter Artenschutz stehenden Nager kehren nach Rommerskirchen zurück. Hintergrund ist das Artenschutzprojekt „Feldhamster NRW“, bei dem das Land die Tiere nachzüchtet, um sie vor dem Aussterben zu bewahren. Mitte September sollen etwa 60 der Hamster auf einer 4,4 Hektar großen Fläche östlich von Butzheim ausgewildert werden, damit sich der Feldhamster dort dauerhaft wieder ansiedelt. Das wurde in der Ratssitzung am Donnerstagabend bekannt gegeben.