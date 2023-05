Freizeit in Rommerskirchen Feldbahnmuseum in Oekoven startet in die neue Saison

Darauf haben die Eisenbahnfreunde in Rommerskirchen und Umgebung wahrscheinlich schon gewartet: Am kommenden Sonntag, 7. Mai, startet das Feldbahnmuseum Oekoven in die Saison 2023. Die historische Dampflok wird ab 10.30 Uhr stündlich die Besucherzüge ziehen. Weitere Loks und Wagen werden ausgestellt und teilweise in Betrieb zu erleben sein. Darüber hinaus gibt es im Museum viel Interessantes rund um die Themen Feld-Werksbahn zu entdecken. Während der Winterpause haben die ausschließlich ehrenamtlich tätigen Museumsbahner wieder einige Arbeiten erledigt und diverse Fortschritte erzielen können.