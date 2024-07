Engagement in Rommerskirchen Nachwuchssorgen im Feldbahnmuseum

Im Feldbahnmuseum gibt es immer etwas zu tun. Kein Wunder, denn es gibt viele Feldbahnlokomotiven, darunter beispielsweise eine historische Dampflok aus dem Jahr 1941, noch mehr Feldbahnwagen, ein 1,2 Kilometer langes Schienennetz, Bücher und vieles mehr. All das will gepflegt und gehegt werden. Darüber hinaus öffnet das Feldbahn- und Werksmuseum in der Saison an jedem ersten Sonntag seine Türen für Besucher. „Wir sind immer auf der Suche nach Helfern, die uns bei unserer Arbeit unterstützen. Wir arbeiten ehrenamtlich, alle Einnahmen kommen dem Aufbau des Museums zugute“, so Marcus Mandelartz.